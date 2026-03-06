Identifican a joven hallada muerta en colonia Sagastume de Tegucigalpa

Tegucigalpa– Como Nahomi Azucena Gálvez fue identificada la joven que fue encontrada sin vida la madrugada del miércoles en una calle de tierra de la colonia Sagastume, en la capital hondureña.

De acuerdo con la información preliminar, la joven habría sido raptada la noche del martes en una colonia de Tegucigalpa, y horas después su cuerpo fue localizado en el mencionado sector.

El hallazgo fue reportado por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo en la vía.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento cadavérico e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.

Honduras registra 41 muertes violentas de mujeres en lo que va del 2026 a nivel nacional. IR