Identifican a dos mujeres asesinadas en la capital hondureña

Tegucigalpa – Las dos mujeres asesinadas en la capital de Honduras el Viernes Santo fueron identificadas en la dirección de Medicina Forense.

La fémina asesinada a pedradas en la colonia La Era de Tegucigalpa respondía al nombre de Patricia García Martínez (41), de acuerdo a lo informado este sábado por el centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Este sujeto -Alexis Humberto Hernández- fue detenido por haber matado presuntamente a su compañera de hogar.

En tanto, en la colonia Modesto Rodas se produjo el asesinato de Nelsia Pamela Chávez Pérez (37), a manos de su compañero de hogar, quien le asestó varias puñaladas en la sala de su hogar. Ella trabajaba en servicios generales del Hospital Escuela.

Luego de cometer el crimen, Alexis Humberto Hernández (40) se fue a entregar a las autoridades policiales. Elaboró un croquis de la vivienda y se presentó a una posta policial para confesar el crimen. JS