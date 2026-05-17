Identificada “plenamente” a una de las víctimas calcinadas en aldea El Cimarrón

Tegucigalpa – El Laboratorio de Dactiloscopia Forense de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó la noche de este sábado la plena identificación de una de las víctimas del triple asesinato registrado en la aldea El Cimarrón, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados.

La víctima fue identificada como Axel Oved Cerrato Pineda (LGTBIQ+), de 29 años de edad, gracias a la aplicación de procedimientos científicos desarrollados por Peritos de los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística de la DPI.

La identificación se efectuó mediante la utilización de herramientas tecnológicas de alta precisión con las que cuenta la institución, fortaleciendo así los procesos de investigación criminal y el apoyo a la administración de justicia.

Asimismo, los peritos ejecutan tomas de registros dactilares a personas procesadas o en casos de posible suplantación de identidad, con el propósito de verificar o descartar plenamente la identidad de los individuos mediante el análisis científico de las impresiones dactilares.

Dentro de sus funciones, el laboratorio también desarrolla procesos especializados para la identificación de cadáveres, incluso en situaciones complejas, así como en estado de putrefacción o víctimas de muertes violentas, naturales o suicidios, permitiendo establecer con certeza los nombres, apellidos y datos de identificación de las personas fallecidas.

Preliminarmente, las otras dos víctimas han sido identificadas como Alejandro José Marcilla Reyes y Bowey Burke Midence.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por agentes de la DPI, el pasado lunes 11 de mayo del presente año, las tres víctimas fueron reportadas como desaparecidas. Posteriormente, el martes 12 de mayo, en horas del mediodía, miembros del Cuerpo de Bomberos recibieron una alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, donde se informaba sobre un incendio forestal en una zona montañosa de la aldea El Cimarrón.

Al llegar al lugar, los bomberos observaron que dentro de un congelador tipo freezer se encontraban dos cuerpos calcinados, por lo que procedieron a controlar el incendio. A pocos metros del sitio fue localizado un tercer cuerpo igualmente calcinado. (RO)