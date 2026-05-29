Identificación por ADN permite confirmar identidad del último policía de masacre de Corinto

Tegucigalpa – Las autoridades forenses confirmaron que ya se cuenta con los resultados de laboratorio que permitieron identificar plenamente el cuerpo del efectivo policial Nels Makey Eguigure Benavides, el cual permanecía pendiente de entrega debido a la complejidad del proceso de reconocimiento.

De acuerdo con la información oficial divulgado por el portavoz Edgardo Cruz, el procedimiento se agilizó gracias a la toma de muestras de sangre a los familiares del fallecido, lo que facilitó el análisis comparativo de ADN realizado por especialistas. Los resultados fueron remitidos desde el laboratorio correspondiente hacia San Pedro Sula, donde se coordina la fase final del proceso.

Las autoridades explicaron que, a diferencia de otros casos, no fue posible utilizar métodos tradicionales como la identificación por huellas dactilares, lo que obligó a aplicar pruebas científicas más exhaustivas.

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“El proceso requirió distintos análisis y pruebas técnicas, incluyendo la participación activa de la familia, para poder confirmar la identidad mediante ADN”, detalló la fuente de medicina forense.

Asimismo, se informó que el cuerpo ya se encuentra listo para ser entregado a sus parientes, una vez que se completen los procedimientos administrativos en la sección correspondiente.

Los detalles específicos del caso se mantienen bajo reserva y serán comunicados únicamente a los familiares directos, conforme a los protocolos establecidos.

Las autoridades indicaron que el informe completo ha sido remitido a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, instancia que continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho. JS