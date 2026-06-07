ICF reporta 65 mil hectáreas devastadas por incendios forestales este año

Tegucigalpa – El director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), José Armando Ramírez, informó que durante la presente temporada se han devastado alrededor de 65 mil hectáreas por incendios forestales en Honduras.

Una situación que, según advirtió, está provocando graves daños ambientales, pérdida de suelo y afectaciones a la calidad del agua.

Ramírez explicó que varios de los incendios han alcanzado cuencas hidrográficas declaradas como zonas productoras de agua para las comunidades, lo que incrementa el riesgo de deterioro de las fuentes hídricas.

Ante ese escenario, el funcionario subrayó la necesidad de intervenir de manera inmediata en las áreas afectadas para impulsar procesos de restauración forestal y recuperación de los ecosistemas dañados.

El titular del ICF señaló que una de las principales causas de los incendios sigue siendo el uso del fuego para preparar terrenos agrícolas, una práctica que aún persiste en distintas regiones del país.

En ese sentido, pidió a los productores planificar adecuadamente sus actividades, establecer rondas cortafuego y solicitar asistencia técnica a las unidades del ICF para evitar que las quemas controladas se conviertan en incendios de gran magnitud.

También mencionó la quema de basura y los incendios provocados como factores que generan pérdidas significativas a los recursos naturales y ponen en riesgo tanto a las comunidades como a los brigadistas y combatientes que participan en las labores de control.

De acuerdo con el funcionario, cerca del 40 % del área afectada esta temporada se concentra en Olancho y Cortés. En este último departamento destacó la situación de la reserva de El Merendón, donde indicó el trabajo coordinado entre la Municipalidad de San Pedro Sula, el Cuerpo de Bomberos y las Fuerzas Armadas permitió contener mayores daños.

Advirtió que aún existen amplias zonas degradadas que requieren restauración y reforestación para recuperar la cobertura forestal y proteger las reservas de agua.

Ramírez hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en las jornadas de reforestación y restauración ambiental, recordando que mejorar la cobertura forestal en áreas degradadas y en los entornos urbanos contribuye a la regulación del microclima, la protección del suelo y la conservación de los recursos hídricos.

Asimismo, insistió en que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar nuevos incendios forestales y reducir las pérdidas económicas y ambientales que cada año enfrenta el país. IR