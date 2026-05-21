ICF asegura que El Merendón seguirá bajo protección municipal, tras presión ciudadana

San Pedro Sula – Autoridades del Instituto de Conservación Forestal (ICF) aseguraron que la reserva de El Merendón continuará bajo manejo de la Municipalidad de San Pedro Sula, luego de la fuerte polémica generada por una propuesta que buscaba cambiar el estatus legal de la zona protegida.

El tema desató preocupación entre ambientalistas quienes denunciaron que catalogar el área como un Parque Nacional podría abrir la puerta a proyectos urbanísticos en la cordillera.

El diputado suplente de Libertad y Refundación (Libre) por Cortés, Marcelo Vaquero, informó en sus redes sociales que sostuvo una reunión con el titular de ICF y aseguró que “El Merendón no se toca”.

“Queremos transmitir tranquilidad a la población: El Merendón continuará siendo considerado como una zona de reserva, tal como lo establece el Decreto No. 46-90, y seguirá siendo manejado por la Municipalidad de San Pedro Sula”, expresó.

Antecedentes

La polémica surgió tras denuncias sobre el Acuerdo 092-2025, el cual supuestamente trasladaría el manejo de la reserva desde la alcaldía sampedrana hacia el ICF, además de modificar los límites del área protegida.

Protectores de la naturalez advirtieron que el cambio podría debilitar la protección ambiental y poner en riesgo las fuentes de agua que abastecen a miles de habitantes de la capital industrial.

De la misma forma, alertaron que modificaciones anteriores ya facilitaron urbanizaciones en zonas antes protegidas.

Petición viral

La controversia tomó aún más fuerza tras viralizarse una petición ciudadana impulsada en la plataforma Change.org, donde más de 75 mil hondureños firmaron en rechazo a cualquier modificación del manejo de la reserva.

La iniciativa, creada el pasado 19 de mayo, advertía sobre el riesgo de perder el control estatal de la cordillera y señalaba posibles amenazas ambientales para una de las principales fuentes de agua de la capital industrial.

Sectores consideran que la presión ciudadana en redes sociales y la masiva recolección de firmas fueron determinantes para que las autoridades aclararan públicamente que el Decreto 46-90 sigue vigente y que la municipalidad mantendrá la administración de la zona protegida. AD