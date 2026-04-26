ICE vuelve a liberar a una familia egipcia cuya deportación se evitó en el último momento

Washington.– El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) liberó este domingo nuevamente a una familia egipcia a la que había arrestado el sábado pocas horas después de que sus miembros abandonaran un centro de detención de Texas, y lo hizo gracias a la orden de un juez que evitó en el último momento que fueran deportados.

La medida se produjo horas después de que un vuelo que transportaba a la madre y sus cinco hijos, de entre 5 y 18 años, con destino a Michigan, regresara abruptamente el sábado por la noche.

El avión, que tenía previsto seguir camino para deportar a la familia a otro país, tuvo que virar luego de que un juez de Texas dictaminara que la familia El Gamal debía permanecer en Estados Unidos mientras se resuelve su litigio.

Los El Gamal fueron arrestados en junio del año pasado y trasladados al centro de Dilley -el único centro de detención para familias migrantes activo en EE.UU.-, después de que el exesposo de Hayam El-Gamal fuera señalado como el autor de un ataque contra una manifestación proisraelí en Colorado.

El mismo día que la familia fue arrestada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo dos publicaciones en Truth Social sobre el caso: «podrían ser deportados tan pronto como esta noche», y «seis boletos sin retorno para la esposa de Mohamed y sus cinco hijos».

Un juez federal en Texas ordenó el jueves su liberación, pero la familia volvió a ser arrestada el sábado al llegar a su domicilio en Colorado.

En un comunicado posterior, los abogados explicaron que ICE los subió a un avión con destino inicial al aeropuerto Willow Run de Detroit «y posteriormente fuera de Estados Unidos, a un lugar desconocido».

La defensa de la familia presentó entonces una nueva petición de habeas corpus en Colorado y mociones de emergencia ante el Quinto Circuito y el Distrito Oeste de Texas, donde el juez Fred Biery emitió una orden de emergencia que evitó la deportación.

Se cree que la familia El Gamal es la que más tiempo ha estado detenida en el controvertido Centro Residencial Familiar de Dilley. EFE