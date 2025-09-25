ICE rectifica y dice que solo murió un migrante en el ataque a su oficina en Dallas

Austin.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rectificó y dijo que solo un migrante murió, en vez de dos, durante el ataque a su oficina en Dallas (Texas) y que dos más están en estado crítico.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), del que depende ICE, corrigió la información en un comunicado y aseguró que solo una persona ha fallecido, cuando anteriormente había confirmado dos decesos aparte del atacante.

Este comunicado, que fija el balance del suceso en un migrante fallecido, dos migrantes heridos y una segunda víctima mortal (el tirador, que se quitó la vida), ese el último de una larga serie de comunicaciones confusas y contradictorias que se han sucedido y solapado hoy en relación al tiroteo.

Aunque aún no hay confirmación oficial, la cadena NBC, citando a las fuerzas de seguridad, dice que el tirador ha sido identificado como Joshua Jahn, un hombre de 29 años.

Según detalló DHS en un comunicado, el sospechoso disparó de manera «indiscriminada» hacia las instalaciones desde la terraza de un edificio adyacente e impactó contra una furgoneta en donde estaban los migrantes.

Tanto el FBI como DHS han asegurado que las pesquisas sobre este hecho continúan en marcha, pero revelaron que está siendo investigado como un ataque de violencia «selectiva».

Según las dos agencias federales, las autoridades encontraron una serie de cartuchos cerca del sospechoso tenían escrito el mensaje: «ANTI-ICE».

El director del FBI, Kash Patel, publicó en su cuenta de la plataforma X una imagen de los presuntos cartuchos, donde se ven la inscripción sobre una de las balas, en tinta azul.

A pesar de que las autoridades recalcaron que desconocen aún el motivo tras el ataque, varios funcionarios del Gobierno de Donald Trump y políticos republicanos, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, lo vincularon de inmediato con la «violencia» y las amenazas contra «las fuerzas del orden».

Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas. En julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró «ataque organizado».

Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde provocó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido. EFE