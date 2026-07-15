IAIP habilita Portal de Emergencia para transparentar compras públicas

Tegucigalpa – El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), puso en funcionamiento un Portal de Emergencia que permitirá a la ciudadanía consultar en tiempo real las compras y contrataciones realizadas por instituciones que operan bajo decretos de emergencia.

El comisionado del IAIP, Hermes Moncada, explicó que la nueva herramienta facilitará la supervisión del cumplimiento de la Ley de Transparencia.

«Estas iniciativas van a permitir que podamos verificar realmente qué instituciones están cumpliendo con la Ley de Transparencia y dar un informe más completo hacia la ciudadanía», manifestó.

El portal incluirá información específica sobre las adquisiciones y contrataciones efectuadas por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entre otras entidades sujetas a decretos de emergencia.

Moncada señaló que la plataforma permitirá conocer cuánto dinero se invierte, qué empresas son contratadas y bajo qué procedimientos se realizan las adquisiciones.

El funcionario garantizó que el IAIP supervisará que el funcionamiento de la plataforma respete los principios de protección de datos personales establecidos legalmente, para resguardar la información de los usuarios. AD