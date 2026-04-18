IAIP advierte riesgo de retroceso en la transparencia por presupuesto insuficiente

Tegucigalpa – La falta de presupuesto y el deterioro tecnológico mantienen en una situación crítica al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), según advirtió el comisionado Miguel Ángel Berrios, quien alertó sobre un posible retroceso en materia de transparencia en Honduras.

– El IAIP pide 100 millones de lempiras más al presupuesto existente de 45 millones. Recuerdan que el gobierno eliminó la Secretaría de Transparencia.

Según el funcionario, la institución ha operado durante más de una década sin incrementos significativos en su presupuesto, pese a que su rol es clave para garantizar el derecho ciudadano al acceso a la información pública. “Tenemos más de 12 años sin una inversión real. El instituto funciona prácticamente con el mismo presupuesto desde su creación”, alertó.

Actualmente, el IAIP dispone de unos 45 millones de lempiras, pero ha solicitado una ampliación presupuestaria de al menos 100 millones adicionales, con el objetivo de fortalecer su plataforma tecnológica y mejorar los procesos de transparencia. La inversión proyectada, explicó, está orientada principalmente a modernizar los sistemas digitales que permiten a la ciudadanía consultar información estatal.

Uno de los principales problemas que enfrenta la institución es la caída recurrente de su plataforma digital, lo que ha provocado que alrededor de 17 mil documentos no hayan sido publicados cada mes. Esta situación ha encendido las alarmas sobre posibles riesgos de opacidad en la gestión pública.

“Cuando el sistema colapsa, no tiene la capacidad de responder a la demanda de información. Hemos tenido que trabajar en horarios nocturnos para subir datos, cuando baja el tráfico”, detalló el comisionado.

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Ante la crisis, el IAIP ha implementado medidas de contingencia, como la habilitación de portales diferenciados para información relacionada con emergencias, incluyendo sectores como salud e infraestructura. Sin embargo, estas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

El impacto también alcanza al gremio periodístico y a organizaciones de sociedad civil, que dependen de estos portales para realizar investigaciones y procesos de fiscalización. De no aprobarse el incremento presupuestario, el país podría retroceder más de una década en materia de acceso a la información, obligando a volver a mecanismos manuales para solicitar datos a las instituciones públicas.

En el ámbito internacional, la situación podría afectar negativamente la deteriorada imagen de Honduras en índices de transparencia. Organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están pidiendo claridad en la ejecución del presupuesto y los préstamos que otorga al gobierno de Honduras.

“Un retroceso en los estándares de transparencia es inminente si no se atiende esta situación. Esto impactaría directamente en la evaluación internacional del país”, advirtió el comisionado.

Finalmente, el comisionado Berríos indicó que ya han sostenido acercamientos con instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción –ASJ y CNA– para exponer la problemática, incluyendo reuniones con autoridades del Estado como la PGR para buscar soluciones a la problemática.

La crisis del IAIP pone en evidencia los desafíos estructurales que enfrenta Honduras en materia de transparencia y acceso a la información, en un contexto donde la rendición de cuentas resulta clave para fortalecer la democracia. PD/IA