IA y desinformación, los retos para hacer periodismo con credibilidad

Tegucigalpa (Proceso Digital / Por Alejandro García) – Audios sin verificación, comunicados “oficiales” con membretes y firmas falsificadas, noticias de medios reputados copiadas en plantillas idénticas a las legítimas, cuentas no certificadas o abiertamente paródicas: estas son solo algunas de las distorsiones que los medios y los periodistas enfrentan a diario. Cada una, por sí sola, puede parecer menor; juntas se convierten en bolas de nieve informativas capaces de alterar la conversación pública en un ecosistema cada vez más vulnerable a engaños más rápidos, más sofisticados y difíciles de rastrear.

En Honduras, un país marcado por una profunda polarización y por una brecha evidente en el uso responsable de las tecnologías de la información —y aún más en el conocimiento educativo sobre inteligencia artificial—, los periodistas navegan cada día en un océano de desafíos. La combinación de desinformación, baja alfabetización digital y tensiones políticas convierte su labor en un ejercicio permanente de verificación, tenacidad y criterio profesional frente a un entorno que cambia más rápido de lo que las redacciones pueden adaptarse.

El director de la emisora radial "HRN", Juan Carlos Barahona, manifestó que la IA no debe representar ninguna amenaza al periodismo, sino verse como una herramienta de transformación pic.twitter.com/saZvdX1w9n — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2026

De tal manera que la credibilidad y la integridad del periodismo quedan sometidas a una prueba constante. Frente a este escenario, Proceso Digital buscó conocer de primera mano cómo piensan y cómo enfrentan estos desafíos los directores, editores, productores y jefes de redacción en Honduras. Todos coinciden en un punto esencial: escribir o transmitir una buena nota —sustentada en información creíble, esfuerzo, datos, contexto, verificación y pasión por informar— sigue siendo el mejor antídoto. Y es un ejercicio que, por más algoritmos, robots o fuentes automáticas que existan, la inteligencia artificial no podrá reemplazar.

No representa amenaza, es una ayuda de transformación y verificar es la clave

El director de la emisora HRN, Juan Carlos Barahona, manifestó que la inteligencia artificial no debe representar ninguna amenaza al periodismo, sino verse como una herramienta de transformación. Al par habló de lo fundamental que es el rigor y la verificación informativas y una clave que siempre da resultado. Se trata de respetar a las audiencias, dijo.

“La inteligencia artificial, tenemos que reconocer, está transformando el periodismo, está ayudándonos hacer mejor periodismo e incorporar la tecnología, una herramienta en la que en estos tiempos los medios de comunicación no pueden dejar de echar mano”, expresó.

Aunque rechazó las versiones que en el futuro no se necesitará periodistas para hacer periodismo por la aparición de la inteligencia artificial, señaló que sólo habrá que adaptarse con esta herramienta.

La IA no sustituirá pensamiento crítico y rigor informativo

El director del noticiero Hoy Mismo y del foro televisivo “30/30”, Edgardo Melgar, dijo que la inteligencia artificial y la desinformación representan mayores desafíos al periodismo.

El director del noticiero Hoy Mismo, Edgardo Melgar, dijo que la información falsa, manipulada o generada por IA obliga a los periodistas y medios de comunicación a ser más responsables y fortalecer la verificación, contraste y la ética pic.twitter.com/mvvjXA2UyL — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2026

Subrayó que la información falsa, manipulada o generada por inteligencia artificial obliga a los periodistas y medios de comunicación a ser más responsables y fortalecer los principios esenciales: verificación, contraste de fuentes, ética y credibilidad.

Melgar admitió que la IA es utilizada para divulgar noticias falsas como generar imágenes, videos y audios para manipular; pero también sirve como una herramienta poderosa para investigar patrones, tendencias y mejorar los procesos investigativos en el periodismo.

“El verdadero valor del periodista sigue estando en el criterio humano: la capacidad de analizar, contextualizar y actuar con responsabilidad social”, remarcó.

Destacó que la IA también apoya, ayuda, mejora y perfecciona la labor periodística, pero que el gremio debe ser un muro de contención contra noticias falsas y la manipulación de información.

Sostuvo que el periodismo debe recuperar la confianza ciudadana mediante rigor, transparencia, honestidad y compromiso con la verdad.

Concluyó que la tecnología cambiará muchas cosas; pero no sustituirá la conciencia, ética, pensamiento crítico, rigor informativo y responsabilidad pública.

El director del canal HCH, Eduardo Maldonado, consideró que la IA es una herramienta que debe ser bien utilizada en el periodismo pic.twitter.com/oP18WvexXA — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2026

Herramienta que debe ser bien utilizada

El presidente y director general del canal HCH, Eduardo Maldonado, consideró que cualquier herramienta que ayude a informar es importante, y que, en el caso de la inteligencia artificial, es trascendental.

Admitió que la inteligencia artificial también representa un desafío constante para los medios de comunicación masivos en el caso de verificación de las noticias.

Maldonado hizo énfasis en la necesidad constante de verificar las informaciones como parte de las constantes obligadas en el periodismo.

Sostuvo que cada periodista debe prepararse para utilizar de la mejor manera la IA y al par para luchar y evitar caer en la desinformación.

Sugirió que cada país debe tener una legislación especial sobre el uso de la inteligencia artificial.

No se necesita para escribir una buena nota

El corresponsal de la agencia EFE, Germán Reyes.

El corresponsal de la agencia española EFE, Germán Reyes, señaló que un periodista no necesita de la inteligencia artificial para escribir una buena nota periodística.

“Un periodista no necesita para escribir una buena nota estar dependiendo a diario de la inteligencia artificial, sería un engaño”, dijo este periodista de 50 años de ejercicio, la mayor parte del tiempo como corresponsal de prensa internacional.

Consideró que los adelantos tecnológicos son buenos, es importante conocerlos y saber manejarlos porque pueden ser un buen provecho, pero él, no cambia el gusto de la redacción propia de un buen texto.

Reyes sostuvo que un periodista no debería de confiar a ciegas de la información que reproduce de la inteligencia artificial y que no debe perder el principio de dudar de las fuentes.

Incluso advirtió que la inteligencia artificial puede reproducir una información falsa porque se alimenta de otros contenidos y fuentes, y equivaldría a un “doble error” para el periodista.

“Cualquier tecnología sabiendo (hacer) uso de ella, en el caso de los periodistas, no hay nada más sabroso que buscar la nota y escribirla uno mismo, que sea un parto que nos ha costado, pero dar a luz un parto artificial no funciona”, aseveró.

Indicó que se nota cuando un periodista escribe una nota periodística con inteligencia artificial.

La periodista e investigadora del medio ICN Digital, Thelma Mejía, comentó que la IA es una herramienta que permite contrastar datos, pero que no sustituye el periodismo pic.twitter.com/HPyiE91lGM — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2026

IA es una herramienta apropiada en manos correctas

La periodista e investigadora Thelma Mejía del medio ICN, comentó que la IA debe ser una herramienta que permite buscar y contrastar datos y patrones, pero que no sustituye al periodismo.

Añadió que si la IA no es utilizada de la manera correcta podría causar desinformación y noticias falsas.

Thelma Mejía sugirió utilizar la IA como una herramienta apropiada, sin abandonar los principios, la ética periodística, el rigor profesional, el contraste en la información y verificación de datos.

“En la era de la inteligencia artificial el periodismo enfrenta su principal desafío en querer generar confianza y credibilidad, y eso se logra manteniendo los principios del periodismo ético y profesional”, dijo Mejía.

Debe verse como un aliado antes que enemigo

La encargada de la sección de “Dinero y Negocios” del diario El Heraldo, Orfa Mejía, comentó que los periodistas de la «vieja escuela» enfrentan con asombro a la evolución de las redes sociales, las tecnologías y herramientas como la IA que irrumpe con fuerza en las sociedades modernas.

Orfa Mejía, periodista del diario El Heraldo.

Añadió que también se puede considerar, según sea la perspectiva de sus usuarios, que estas herramientas amenazan con fortalecer las tareas diarias en el ejercicio del periodismo y el trabajo de los periodistas, llegando, incluso, a plantearse que la profesión del periodismo está cerca de su desaparición.

“La IA debe ser vista como un buen aliado para los periodistas, antes que un enemigo. Es una herramienta que ayuda a agilizar procesos, recolección, análisis, interpretación de datos y de información, haciendo énfasis que la IA no tiene la capacidad crítica de interpretar y poner en su contexto la información que dispone. No toda la información que nos proporciona es exacta, de ahí que hay que ser cuidadosos con su uso”, señaló.

Enfatizó la importancia mantener la valoración ética al momento de usar estas herramientas y asegurar, con ello, la calidad de la información que vamos a entregar a nuestras audiencias.

Sostuvo que no se debe olvidar nunca que la objetividad, la veracidad de la información es la responsabilidad como profesional del periodismo.

Consideró como crucial priorizar la ética y la calidad periodística al integrar la IA a las actividades diarias, asegurando que la tecnología sirva como apoyo y no como un reemplazo de mis observaciones, mis perspectivas, mis opiniones y valoraciones como ser humano.

Una pregunta constante es siempre ¿el uso de la IA pone en peligro la profesión del periodismo? “En este punto, hay que tener en consideración que el periodismo en estos tiempos se enfrenta a amenazas externas como el desarrollo y expansión de las redes sociales, lo que facilita la difusión de la información, en tiempo real, sin filtros de ningún tipo”, expresó.

Reflexionó que los periodistas están obligados a aprender, a convivir e interactuar con las nuevas tecnologías y las herramientas, que como la IA, están disponibles para eficientar los trabajos, sin olvidar los principios básicos del periodismo de proporcionar información de calidad, objetiva, verificable.

La IA debe entenderse como un apoyo al trabajo humano

Lilian Bonilla, editora de Proceso Digital,subrayó que la inteligencia artificial representa una herramienta valiosa para el desarrollo de las comunicaciones y del periodismo, pero que requiere de preparación, capacitación constante y criterio profesional. Para ella la verificación siempre debe estar presente en el contexto de la labor periodística y más aún cuando las fuentes son especialmente digitales.

La periodista y editora de Proceso Digital, Lilian Bonilla, señaló que la IA debe entenderse como un apoyo al trabajo periodístico pic.twitter.com/Bz5PqBFdXo — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2026

“La inteligencia artificial representa una herramienta muy valiosa para el desarrollo de las comunicaciones y del periodismo, ya que permite agilizar procesos, acceder a información de manera rápida y mejorar la producción de contenidos. Sin embargo, su uso requiere preparación, capacitación constante y criterio profesional para aprovechar sus beneficios de forma responsable”, externó.

Sostuvo que la IA debe entenderse como un apoyo al trabajo humano y no como un sustituto del análisis crítico y ético de los comunicadores.

Señaló que uno de los mayores desafíos es la desinformación, debido a la facilidad con la que circulan contenidos falsos o manipulados en redes sociales y plataformas digitales.

Por lo tanto, consideró fundamental verificar siempre las fuentes, contrastar la información y mantener un compromiso permanente con la objetividad ya que la rapidez con la que se difunden las noticias no puede estar por encima de la verdad ni de la responsabilidad social que implica informar.

“Hoy más que nunca, el periodismo requiere profesionalismo, ética y capacidad de adaptación frente a los cambios tecnológicos”, reflexionó.

IA es un facilitador del trabajo no un sustituto del periodista

La jefa de redacción del diario El Heraldo, María Ortiz, aseveró que el periodismo debe tener espacio de conciencia para analizar cómo estamos implementando las herramientas tecnológicas en el oficio.

La jefa de redacción del diario El Heraldo, María Ortiz, aseveró que la IA es un facilitador del trabajo en el periodismo, pero no sustituye al periodista pic.twitter.com/ER9vC3v3zA — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2026

Acotó que la IA debe ser un aliado, un facilitador de su trabajo y no un suplente del periodista.

“La IA no reportea, no da detalles en campo de una nota informativa como si lo hace un reportero que ve, corrobora y analiza la información”, expresó.

Remarcó que el hecho que el periodista evolucione a nivel multimedia, no lo exime para que no tenga un control responsable del uso de estas herramientas para que el abuso no comprometa la ética profesional.

Advirtió que el desafío más grande de las salas de redacción es la desinformación y que la saturación de información generada por IA dificulta identificar la verdad.

María Ortiz, concluyó recordando que el periodismo es un oficio humano que no puede sustituirse por la llegada de herramientas que sí pueden ser apoyo profesional responsable, pero nada más allá de ello.

Acelera contenido, pero multiplica la desinformación

La editora del diario La Tribuna, Ninfa Arias.

La editora general de diario La Tribuna, Ninfa Arias, señaló que la inteligencia artificial representa uno de los mayores desafíos para la prensa debido a que acelera la producción de contenido, pero también multiplica la desinformación y la manipulación.

Indicó que ahora el periodista tiene que ser más riguroso que nunca, – no basta con informar rápido; sino que debe verificar, contextualizar y distinguir entre lo verdadero, lo falso y lo manipulado – externó.

“La IA puede redactar textos, crear imágenes y hasta imitar voces, pero no puede reemplazar el criterio humano, la ética periodística ni la sensibilidad para entender la realidad social y luchar por los valores que impulsan el periodismo de verdad”, reflexionó.

Consideró la IA como una herramienta útil, siempre que el periodista no renuncie a su responsabilidad. “El reto no es competir con la IA, sino evitar que la verdad quede sepultada bajo una avalancha de contenido sin contexto ni verificación”, aclaró.

Arias acentuó que la credibilidad se convierte en el principal capital del periodista, y que es construida por una trayectoria, ética y un compromiso diario con la verdad; y no con un algoritmo.

IA puede ensanchar y detectar los niveles de desinformación

El director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez, comentó que la inteligencia artificial llegó a revolucionar, al igual que el internet, a los medios de comunicación y sus salas de redacción, pero representa enormes desafíos para los periodistas.

El director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez, sostuvo que la IA también puede ser utilizada para detectar la desinformación, especialmente en las redes sociales pic.twitter.com/GqRGJ7Llgd — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2026

Alertó que la inteligencia artificial puede modificar imágenes, informaciones, textos, audios y hacer videos que generan altos niveles de desinformación en diferentes contextos.

“El gran desafío de los medios de comunicación con el surgimiento de la inteligencia artificial es poder enfrentar esa situación, buscar formas para seguir informando con credibilidad y rigor”, declaró.

Indicó que la inteligencia artificial también puede ser utilizada para descubrir patrones de desinformación, especialmente en las redes sociales.

Rodríguez reflexionó que la IA puede ensanchar la desinformación, pero a su vez ayudar a detectar este flagelo y crear patrones que permitan dar seguimiento.

Desinformación pone en duda credibilidad del periodista

La productora del noticiero TN5 Estelar, Raquel Lazo, opinó que el uso de la IA en el periodismo representa una desafío para el mantenimiento de la credibilidad y la verificación de la información pic.twitter.com/qSw8B5KJow — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2026

La productora del noticiero TN5 Estelar, Raquel Lazo, analizó que la desinformación pone en duda la credibilidad del periodista, dificulta la verificación de los hechos, genera desconfianza en las audiencias y aumenta los riesgos del ejercicio de la profesión creando un ambiente de polarización y hostilidad que complica el acceso a la información y el trabajo de informar.

“Nos obliga a enfrentar campañas de ataque en las redes sociales, especialmente cuando intentamos desmentir noticias falsas”, comentó.

Respecto a la inteligencia artificial, opinó que el principal desafío es mantener la credibilidad y la verificación de la información en un entorno fácil de manipular contenidos.

Explicó que la IA puede convertirse en una gran aliada para los periodistas en tareas que requieren rapidez, organización y análisis de información.

Aunque enfatizó que el problema no es la presencia del IA si no el mal uso, irresponsable o malintencionado.

Mientras haya ética no habrá mucha afectación

El presentador del noticiero del medio "VTV", Carlos Ramos, sostuvo que la IA no afectará el periodismo mientras el periodismo mantenga la ética en su profesionalidad pic.twitter.com/edbkDSHXsO — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2026

El periodista Carlos Ramos, del staff de dirección de la cadena televisiva VTV comentó que el desarrollo tecnológico dificulta la profesión del periodismo al causar una proliferación de noticias falsas.

“Los audios se manipulan, las imágenes mismas se pueden manipular poniendo en riesgo el periodismo real”, comentó.

Advirtió que el uso de la inteligencia artificial puede poner en riesgo las fuentes de noticias, y que su utilización debe estar dirigida a ciertas formas de comunicación, pero no informar.

Señaló que la inteligencia no puede replicar el sentimiento que le imprime el periodista en cada contexto.

Ramos manifestó que la ética será un papel importante en el uso de la inteligencia artificial en el periodismo ¿Cómo se sentirá a gusto el periodista con algo que él no redactó o algo que no transmitió con imágenes reales?, se preguntó.

“El periodismo no se pierde, podrá existir muchas otras tecnologías, pero mientras esté la ética de por medio y ese compromiso de informar, no va a afectar mucho”, expresó.

La frontera entre la innovación y la ética

En un momento en que la tecnología avanza más rápido que la capacidad humana para comprenderla, los periodistas hondureños coinciden en algo esencial: la defensa de la verdad no puede delegarse a ninguna máquina. La inteligencia artificial puede acelerar procesos, detectar patrones y ampliar horizontes, pero la credibilidad —ese capital que tarda años en construirse y segundos en perderse— sigue dependiendo del juicio humano. El reto no es temer a la IA, sino aprender a convivir con ella sin renunciar a los principios que sostienen el oficio. En esa frontera, donde se cruzan la innovación y la ética, se juega hoy el futuro del periodismo. (PD/ag)