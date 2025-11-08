Si no salimos masivamente a votar en 21 días perdemos el país: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano advirtió este sábado que si Honduras no sale masivamente a ejercer el sufragio, “en 21 días perdemos el país”.

El parlamentario reiteró que el único que ganador la crisis electoral, el boicot, y en no realizar elecciones “son los del familión que están en Casa Presidencial”.

Para Zamorano, la apuesta del Partido Libertad y Refundación (Libre), era desde el inicio inhabilitar y suspender vía la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

“Como la suspensión es provisional, van a utilizar el mismo argumento del 2023, van a querer nombrar temporalmente los sustitutos vía Comisión Permanente, van a usurpar la voluntad del pueblo que va a votar y ellos van a declarar ganadora a la candidata que no tiene respaldo”, reiteró.

El diputado nacionalista afirmó que Libre quiere jugar con la democracia, “quiere un simulacro de elecciones como fue en Venezuela el año anterior”.

Referente al transporte del material electoral, Zambrano refirió que el Consejo Nacional Electoral (CNE), tiene que buscar contratación directa y señaló que los militares no tienen capacidad para asumir ese trabajo.

El legislador pidió a los ciudadanos acompañar el traslado de las urnas que está a cargo de las Fuerzas Armadas, para garantizar que se respete la voluntad popular, pues alertó Libre, siguiendo el plan Venezuela “´posiblemente quiera cambiar las papeletas, las urnas y actas en el trayecto, quieran meterle fuego a los camiones”. VC