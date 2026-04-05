Hungría acusa a Ucrania de preparar un sabotaje contra un gasoducto serbio-húngaro

Budapest – El Gobierno húngaro acusó este domingo a Ucrania de preparar un sabotaje contra el gasoducto que lleva gas ruso a Hungría a través de Serbia, después de que las autoridades de este último país dijeran haber hallado explosivos cerca de la infraestructura.

“Este intento de atentado terrorista se inscribe perfectamente en una serie de acciones con las que los ucranianos intentan constantemente cortar el suministro de gas y petróleo desde Rusia a Europa”, afirmó el ministro magiar de Exteriores, Péter Szijjártó, en un vídeo publicado en redes sociales tras participar en una sesión extraordinaria del Consejo de Defensa.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, dijo por su parte que dos grandes paquetes de explosivos fueron hallados en el norte de Serbia, cerca de Hungría, en las inmediaciones del gasoducto ‘Balkan Stream’, una extensión del ‘TurkStream’, que abastece a ambos países con gas natural ruso

Vucic informó telefónicamente del incidente al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El mandatario húngaro reaccionó convocando una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa, que concluyó esta tarde con la decisión de desplegar protección militar al tramo húngaro del gasoducto.

“Las pretensiones de Ucrania suponen una amenaza mortal para Hungría. La seguridad energética de Hungría no es un juego”, dijo Orbán en un vídeo publicado en redes sociales.

Mientras, Szijjártó denunció que «fueron los ucranianos» quienes hicieron volar el (gasoducto) North Stream, posteriormente Kiev cortó el tránsito del gas ruso que va por Ucrania hacia Europa Central y también suspendió el transporte del crudo proveniente de Rusia hacia Hungría y Eslovaquia.

El oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano, quedó dañado en un ataque ruso a finales de enero, pero el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán asegura que Kiev no lo repara por motivos políticos, con el supuesto fin de debilitar el apoyo popular al partido gobernante en las elecciones legislativas húngaras del próximo 12 de abril.

Estas elecciones son consideradas cruciales porque, según los sondeos, podrían poner fin a 16 años consecutivos de Orbán en el poder.

Su contrincante, el conservador Péter Magyar, insinuó que el supuesto intento de sabotaje denunciado este domingo no sería otra cosa que un montaje de Orbán, con la complicidad de Vucic, para recuperar popularidad perdida entre el electorado.

“Varios han señalado públicamente que en Serbia, junto al gasoducto, ocurrirá ‘por casualidad’ algo durante la Semana Santa, una semana antes de las elecciones húngaras. Y así sucedió”, dijo Magyar. EFE