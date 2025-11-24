Human Rights Watch advierte de riesgo en elecciones de Honduras por denuncias de fraude

Tegucigalpa – La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, advirtió este lunes que las denuncias de posible fraude en las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras ponen en riesgo el derecho de los hondureños de votar en unos comicios libres y justos.

«Las denuncias de posible fraude, las actuaciones agresivas de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas y la parálisis dentro del CNE (Consejo Nacional Electoral), ponen en riesgo el derecho de los hondureños a participar en elecciones libres y justas», indicó Goebertus en un comunicado de HRW.

Agregó que «las misiones internacionales de observación electoral deberían monitorear de cerca el proceso y llamar a las autoridades hondureñas a garantizar condiciones que permitan elecciones libres, justas y transparentes».

El país centroamericano elegirá el próximo domingo al sucesor de la actual presidenta, Xiomara Castro; tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.

HRW recordó que en las últimas semanas el Ministerio Público (Fiscalía) ha abierto investigaciones penales contra altas autoridades electorales, y que enfrentamientos públicos entre los consejeros del CNE han retrasado en repetidas ocasiones la adjudicación de los contratos necesarios para organizar las elecciones.

La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus.

«Las denuncias de fraude formuladas tanto por la presidenta Xiomara Castro, como por miembros de partidos de oposición, afectan la credibilidad del proceso electoral», señaló la misma institución.

Los candidatos presidenciales con mayor caudal de votantes son Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), quien pregona un «socialismo democrático» (izquierda), y los conservadores Salvador Nasralla, del Partido Nacional, y Nasry Asfura, del Partido Nacional.

El ganador de los comicios, que son observados por organismos internacionales, sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Castro fue electa hace cuatro años bajo la bandera de Libre, cuyo coordinador general es su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es el coordinador general de ese instituto político fundado en 2011.

En la contienda electoral participarán además los minoritarios partidos Innovación y Unidad Socialdemócrata y Demócrata Cristiano de Honduras.

El candidato de la Democracia Cristiana, Mario Rivera, anunció el domingo que depone su candidatura y su respaldo al liberal Salvador Nasralla.

Más de seis millones de honduras han sido convocados a las elecciones generales, que serán las duodécimas desde que el país centroamericano retornó a la democracia, después de casi dos décadas de regímenes militares. JS