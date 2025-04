Hugo Noé Pino y embajador Fournier Conde se reunieron para hablar de cita con presidenta de CNE

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, y el embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, Gonzalo Fournier Conde, sostuvieron una reunión luego de que el diputado reaccionó molesto por el encuentro que el diplomático sostuvo con consejera Cossette López.

Así lo indicó el diplomático en su cuenta de la red social X, al responder al mensaje que le dejó el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) reclamando por la reunión que Fournier Conde y representantes de Francia, Canadá y del PNUD sostuvieron con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, donde le reiteraron su apoyo a las instituciones electorales.

(Leer) Vicepresidente del CN Hugo Noé Pino molesto por reunión del embajador de UE con consejera López

“Embajador, le agradezco la grata conversación que mantuvimos hoy. Gracias por permitirme explicar mejor la visita. Reciba un cordial y respetuoso saludo”, cita el mensaje del embajador europeo a Noé Pino, quien se desempeñó como embajador de Honduras en Estados Unidos (1999-2002).

La cita en mención despertó el malestar de Hugo Noé Pino, quien señaló que no era el momento diplomático oportuno para tal encuentro y en todo caso debió hacerse con todo el pleno del órgano electoral.

“No me parece que sea el momento diplomático más oportuno para solicitar una reunión de esa naturaleza, y de haberse considerado necesaria, me pregunto por qué no se solicitó directamente con el pleno del CNE. ¿O existe intención de tomar partido en la discusión actual?”, expresó. VC