Hugo Noé Pino: Congreso Nacional está a la espera de iniciativa ciudadana de aportantes de Koriun Inversiones

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, manifestó que el Poder Legislativo está a la espera de que los aportantes de Koriun Inversiones presenten formalmente una iniciativa ciudadana para que el pleno le dé el trámite correspondiente.

La declaración surge luego de la protesta realizada el pasado martes en los bajos del Congreso Nacional por parte de afectados de la empresa, quienes exigen la aprobación de un decreto de emergencia que les permita recuperar el dinero perdido en Koriun, compañía que operaba bajo un esquema Ponzi.

Tras la manifestación pacífica, una delegación de los socios fue recibida por directivos del Congreso. Pino explicó que se dialogó sobre la situación que enfrentan y se les informó del proceso a seguir: presentar una propuesta ciudadana con la cual se podrá iniciar un análisis legislativo.

“El Congreso Nacional, su junta directiva y el presidente Luis Redondo siempre hemos sido respetuosos de los procedimientos e iniciativas, máxime cuando provienen de la ciudadanía. Una vez que llegue acá, se le dará la configuración respectiva y el análisis correspondiente”, expresó el diputado.

Asimismo, Pino recordó que el caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, lo que también incidirá en las futuras discusiones que se realicen en el Legislativo.

No obstante, el tema ya ha generado posiciones encontradas dentro del Congreso, ya que algunas bancadas se han manifestado en contra de cualquier iniciativa que implique la utilización de recursos públicos para solventar la problemática de Koriun Inversiones.LB