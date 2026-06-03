Hugo Noé Pino anuncia apelación tras rechazo de recurso en investigación contra Comisión Permanente

Tegucigalpa- El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, informó que interpondrán un recurso de apelación ante el Fiscal General del Estado, Pablo Emilio Reyes.

Esto luego de que el Ministerio Público declarará sin lugar el recurso de reposición presentado por exintegrantes de la Comisión Permanente del anterior Congreso Nacional.

(LEER): Declaran sin lugar recurso de reposición presentado por exmiembros de la Comisión Permanente del CN

Pino explicó que los miembros se han puesto a disposición de las autoridades, pero cuestionó la falta de información sobre las denuncias.

“Hemos pedido al Ministerio Público que nos proporcione la denuncia específica para saber sobre qué bases se están haciendo estas imputaciones”, señaló.

El legislador agregó que la negativa de acceso a los detalles del expediente limita su derecho a defensa: “No se nos proporciona la información necesaria para establecer nuestra defensa de la mejor manera”.

El exvicepresidente del Legislativo también sostuvo que las acusaciones podrían tener un trasfondo político, sobre todo por la inclusión de delitos como traición a la patria que, según consideró, no tiene fundamentos legales.

Finalmente, Pino reiteró que la apelación será presentada directamente ante la máxima autoridad del Ministerio Público, mientras cada uno de los involucrados continúa a la espera de ser llamados a rendir declaración dentro del proceso de investigación en curso. AD