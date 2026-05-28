Hugo Maldonado: Honduras debe crear su propia estrategia de seguridad y no copiar modelos extranjeros

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, manifestó que el país debe apostar por soluciones propias para enfrentar la crisis de seguridad y el problema penitenciario, en lugar de replicar modelos implementados en otras naciones como El Salvador.

– Consultó qué hizo el Gobierno pasado con los fondos de 1,800 millones de lempiras, aprobados por el Congreso para construcción de megacarcel.

– “Tendremos gobernabilidad en el país si hay gobernabilidad en los centros penales”, afirmó.

“El pueblo hondureño debe ser más creativo para proponer y tratar de solventar los problemas sociales que vivimos como país. Decir que vamos a traer propuestas de otros países es falta de creatividad”, expresó el defensor de derechos humanos.

En ese sentido, Maldonado consideró que Honduras necesita construir una estrategia nacional de seguridad y un sistema penitenciario adaptado a la realidad del país, pensando en el futuro y en la tranquilidad de la población.

Seguridad tiene que controlar centros penales

Asimismo, cuestionó la facilidad con la que se adquieren chips telefónicos en Honduras, señalando que “solo aquí venden chips de teléfonos móviles hasta en la pulpería o en la chiclera”, lo que, a su criterio, facilita actividades ilícitas desde los centros penales y el delito de extorsión.

Maldonado aseguró además que dentro de las cárceles continúa existiendo señal telefónica, pese a los supuestos bloqueos implementados por las autoridades.

“Yo mismo lo he podido comprobar. Se supone que bloquean la señal, pero al estar adentro le caen llamadas a uno. Ahí ha habido teléfonos satelitales, ahí los conocí yo; con eso les digo todo”, declaró.

El titular del Codeh dijo esperar que el actual jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INP) logre poner orden en el sistema carcelario, al considerar que la gobernabilidad del país depende también del control dentro de las prisiones.

¿Qué pasó con los fondos para la cárcel?

Maldonado también recordó que el Congreso Nacional anterior aprobó 1,800 millones de lempiras para la construcción de una supuesta mega cárcel en Islas del Cisne, proyecto que posteriormente fue detenido por problemas ambientales y luego trasladado como propuesta hacia La Mosquitia.

“Nos seguimos preguntando qué hizo el Gobierno pasado con esos 1,800 millones de lempiras”, cuestionó.

Indicó que desde el Codeh propusieron que esos recursos fueran entregados al Instituto Nacional Penitenciario para la construcción de edificios verticales de máxima seguridad y así reducir el hacinamiento carcelario.

“Se lo consulté en su momento a don Ramiro Muñoz y nunca se depositó absolutamente nada. Hoy sigo proponiendo que le den esos fondos ya aprobados al INP”, agregó.

Sobre la propuesta del Congreso Nacional de instalar escáneres para fortalecer el control y evitar el ingreso de drogas, armas y celulares a las cárceles, Maldonado aseguró que estos equipos ya existen en la mayoría de los centros penitenciarios.

“Los escáneres ya están instalados en la mayor parte de los centros penitenciarios, pero siguen entrando drogas, armas y celulares”, concluyó. LB