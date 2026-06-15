Hugo Maldonado denuncia retroceso en el mecanismo de protección de Derechos Humanos

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, criticó el funcionamiento actual del Mecanismo de Protección para Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.

El defensor de derechos humanos fue especialmente crítico con la administración de la exsecretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, a quien responsabilizó del deterioro de la institución.

Según Maldonado, durante ese período se priorizó la contratación de personal técnico mientras numerosas solicitudes de protección permanecían sin respuesta.

En ese sentido, pidió a la ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, así como a la viceministra Kathia Crivelli, a impulsar una reestructuración del mecanismo y garantizar su funcionamiento efectivo.

“Tenemos un retroceso definitivo. Yo creo que ese es un reto de las nuevas autoridades: reorganizar el mecanismo y hacerlo funcionar”, indicó.

El titular del Codeh afirmó que diversos sectores, entre ellos el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el Colegio de Abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, decidieron apartarse del mecanismo debido a inconformidades con su manejo

Por último, el activista solicitó Congreso Nacional asignar mayores recursos para fortalecer las medidas de protección para todos aquellos sectores amparados por la ley. AD