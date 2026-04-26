Hugo Maldonado alerta sobre deterioro de derechos humanos e impunidad en Honduras

Tegucigalpa– El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, advirtió sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en el país.

El defensor de derechos humanos, dijo que persisten prácticas de abuso de autoridad, impunidad y debilidad institucional que afectan directamente a la población hondureña.

En una entrevista con Proceso Digital, expresó su preocupación por el papel de los operadores de justicia, cuestionando la falta de resultados concretos en la investigación de delitos y denunciando que muchos casos quedan sin resolver, lo que contribuye a un clima de desconfianza ciudadana.

También hizo énfasis en el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, “existen múltiples denuncias por detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, especialmente en contextos de operativos policiales y militares”, sostuvo.

Criticó la falta de independencia en algunas instituciones del Estado, asegurando que existen presiones políticas que limitan el accionar de entidades encargadas de impartir justicia, lo que debilita el Estado de derecho en Honduras.

En ese sentido, señaló que la impunidad sigue siendo uno de los principales problemas del país, ya que muchos responsables de violaciones a derechos humanos no enfrentan consecuencias legales, lo que perpetúa ciclos de violencia y abuso.

El titular del Codeh también se refirió a la situación en los centros penitenciarios, destacando condiciones precarias, hacinamiento y vulneraciones sistemáticas a los derechos de las personas privadas de libertad, lo que evidencia la necesidad de reformas urgentes en el sistema carcelario.

Por otra parte, Maldonado hizo un llamado a las autoridades a fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección de los derechos humanos, así como a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones del Estado. IR