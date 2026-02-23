Hugo Maldonado: “Al Ministerio Público hay que hacerle una cirugía a corazón abierto”

Tegucigalpa – Fuertes críticas contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, lanzó el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, al considerar que ambas instituciones atraviesan una profunda crisis de credibilidad y funcionamiento.

“A ese Ministerio Público hay que hacerle una cirugía a corazón abierto”, expresó Maldonado, al referirse a la gestión del actual Fiscal General y a varios jefes y directores de fiscalías especiales.

Según el defensor de derechos humanos, algunas dependencias como las fiscalías de la Niñez, del Medioambiente, de las Etnias entre otras han perdido el protagonismo y la firmeza que, a su juicio, mostraban en el pasado.

“El Ministerio Público, en vez de dar respeto, ahora da lástima”, afirmó, señalando que anteriormente estas fiscalías “daban la cara” en defensa de sectores vulnerables y del orden constitucional.

Maldonado también recordó de forma irónica el caso de los supuestos “terroristas” que, según acusaciones oficiales de años anteriores, habrían tenido un complot para atentar contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales. “Al final eran hondureños comunes”, sostuvo, cuestionando la forma en que se manejaron ciertos procesos judiciales en el pasado reciente.

El titular del Codeh aseguró que cuando emite este tipo de señalamientos lo hace con conocimiento de causa. “Cuando uno habla es porque conoce todas las falencias o la vergüenza de que cualquiera se llame fiscal o juez”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a que se promueva el juicio político contra funcionarios que, en su opinión, abusaron del país y trataron las instituciones “como cualquier cosa”. “Se debe aplicar juicio político para funcionarios que abusaron del país”, enfatizó.

Finalmente, Maldonado cuestionó el papel del Poder Judicial, al considerar que en lugar de garantizar la justicia como una verdadera casa de justicia, actualmente se observan actuaciones “que dejan mucho que desear”, lo que —según indicó— profundiza la desconfianza ciudadana en el sistema de justicia hondureño. LB