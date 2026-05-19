Huelga en el IP afecta atención al público, mientras autoridades rechazan paralización de servicios

Tegucigalpa- Integrantes del sindicato del Instituto de la Propiedad mantienen una huelga en protesta por el despido de personal, situación que ha generado afectaciones en la atención a usuarios que reportan la inoperatividad del sistema digital para la realización de diversos trámites.

Ciudadanos han expresado dificultades para acceder a servicios relacionados con registro, catastro, propiedad inmueble y propiedad vehicular, debido a la interrupción parcial de operaciones en algunas oficinas.

Ante esta situación, el Instituto de la Propiedad emitió un comunicado en el que rechaza de manera categórica cualquier acción orientada a la toma de instalaciones, paralización de labores o interrupción del funcionamiento institucional.

La institución reiteró que tiene el deber legal y constitucional de garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios públicos que brinda a la población hondureña, especialmente en áreas clave como el registro de bienes y trámites administrativos de interés nacional.

Asimismo, informó que las oficinas y dependencias del Instituto deben operar con normalidad en todo el territorio nacional, y advirtió que no se permitirá ninguna acción que obstaculice el acceso de la ciudadanía a los servicios ni la paralización de labores.

El comunicado también señala que toda acción ejecutada de forma arbitraria o al margen de la normativa vigente que afecte la prestación de servicios públicos podrá derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales conforme a la legislación hondureña.

Aunque la institución reafirmó su respeto al derecho de organización sindical, hizo un llamado a que cualquier proceso de diálogo se realice dentro del marco legal, el respeto institucional y la protección del interés público.LB