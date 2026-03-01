Huelga de trabajadores por falta de pago mantiene sin operar varios consulados hondureños en EEUU

Tegucigalpa– Los trabajadores de los consulados de Honduras en Estados Unidos tienen paralizadas las atenciones ante la falta de pago de dos meses.

– El primer consulado hondureño en irse a paro de labores fue el de Texas.

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, informó a Proceso Digital y Departamento 19, que todos los consulados donde se alquila el local tiene conocimiento que se mantienen en un paro de labores ante la falta de pago.

Los empleados no han recibido el sueldo de enero y febrero producto del cambio de gobierno.

En ese sentido, exigen el pago de sus salarios y continuar laborando.

Flores señaló que son cientos de quejas de los connacionales que buscan una cita para realizar trámites y llegan a los consulados y los encuentran cerrados.

“El daño se lo están haciendo a los hondureños que dejan de trabajar un día para trasladarse a otro lugar y poder asistir al consulado y encontrarlo cerrado”, afirmó.

Agregó que no se puede hacer nada, no se puede renovar pasaporte, ni DNI.

Dijo que tras la toma de su cargo el nuevo embajador de Honduras en este país se reactiven las atenciones y que las personas que laboran en los mismos retornen a sus puestos con su sueldo pagado. IR