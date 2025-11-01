HRN celebra su 92 aniversario de historia consolidándose como uno de los medios más emblemáticos

Tegucigalpa – La emisora radial HRN celebra este sábado su 92 aniversario de fundación, consolidándose como uno de los medios de comunicación más emblemáticos de Honduras.

Fundada un 1 de noviembre en 1933 por Rafael Ferrari García, HRN nació en medio de retos y adversidades, incluso con la oposición del entonces presidente Tiburcio Carías Andino.

La historia indica que su primer locutor fue Rafael Ferrari, apoyado por un equipo de ilustres ciudadanos de Tegucigalpa entre ellos Manuel Bonilla R, Nicolás Odeh Nasralla y Roberto Palma Batres, entre otros, que se unieron a la faena, un par de años después de la fundación de esa casa de radio.

“¡Esta es H.R.N.! La voz del comercio, transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de Honduras, en Centroamérica”, fue la frase con la que se inauguró la señal.

Durante sus primeros años, HRN llevó la información a través de altoparlantes instalados en Tegucigalpa, convirtiéndose en un puente entre las noticias y el pueblo.

Con el paso del tiempo, la emisora evolucionó a las ondas radiales nacionales, y en la actualidad, también puede escucharse a través de su sitio web y aplicación móvil.

Tras más de nueve décadas al aire, HRN continúa siendo un símbolo de identidad nacional, un espacio de encuentro para los hondureños y un referente de confianza en los momentos más importantes del país.

Actualmente, la “N Grande” cuenta con una cobertura y calidad informativa que le hace mantenerse a la vanguardia de la radiodifusión nacional. AG