Hoy vence el plazo para enrolamiento de jóvenes que cumplen 18 años antes del proceso electoral

Tegucigalpa – Las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) anunciaron que todas sus oficinas a nivel nacional estarán disponibles para enrolar a los jóvenes que aún no han tramitado su Documento Nacional de Identificación (DNI).

La acción, con el fin de asegurar su derecho a votar en las elecciones generales del 30 de noviembre.

El comisionado del RNP, Óscar Rivera, señaló que la iniciativa pretende facilitar el enrolamiento de los ciudadanos que cumplirán la mayoría de edad antes de los comicios.

“Estamos listos para recibir a todos los jóvenes y hondureños que deseen registrarse e incorporarse al censo de noviembre, garantizando su participación en el proceso electoral”, indicó.

El horario de atención de este domingo es hasta medianoche ya que todos los ciudadanos que se presenten en cualquiera de las 298 oficinas municipales deben ser atendidos.

El funcionario afirmó que el joven que no se enrole este día no podrá participar en el proceso electoral. IR