«Hoy vamos a ver quién es quién y qué diputado no lo está», dice Castellanos sobre el juicio político

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos en torno al juicio político dijo que “hoy vamos a ver quién es quién. Quién realmente está a favor del grito de la ciudadanía y que diputado no lo está”.

Dijo que ella cree que son muy pocos los diputados y diputadas que se oponen a un juicio político, por lo que pidió que hablen con los pobladores de sus comunidades y escuchen la voz del pueblo.

Señaló que como CNA dijo que pedirán una reunión al más alto nivel con el Congreso Nacional para establecer la ruta posible.

«Desde el CNA nosotros hemos dicho que a la primera persona que hay que presentarle juicio político es al Fiscal General (Johel Zelaya) porque realmente no ha actuado conforme a los intereses del pueblo», indicó.

Afirmó que “a cuantos corruptos no hemos visto con la cara fresca como la camina él (Johel Zelaya), pero eso no le quita que tiene responsabilidad, aquí no solo hablamos del proceso electoral que no se presentó requerimiento fiscal, hay otros temas que desde el Congreso Nacional se deben de estudiar para hacer juicio político a todo aquel que tiene responsabilidad”.

Investigación a ASD

En cuanto a la empresa ASD responsable del sistema de transmisión de datos en el proceso electoral, dijo que la fiscalía ya tendría que tener una investigación y los requerimientos fiscales, “pero se han dedicado a la persecución política en vez de investigar todos estos temas de corrupción”.

Sostuvo que el tema es delicado, pero se debe de presentar requerimiento fiscal contra los responsables. IR