Hoy se conocerá resolución en caso “Chequesol” que involucra a exministro Cardona y diputada Cuéllar

Tegucigalpa– Este día el Juez Natural designado para conocer la causa por presunta comisión de 67 delitos de fraude en caso «Chequesol» dará a conocer la resolución en el caso que involucra alrededor de una docena de personas.

El fallo está previsto para las 9:00 de la mañana de este miércoles.

Tras concluida la audiencia inicial, en el debate el Ministerio Público solicitó cambio de medidas, de arresto domiciliario a prisión preventiva, para los implicados en el caso de Chequesol.

El caso del “Chequesol” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

En este caso están implicadas 12 personas, entre ellas Cardona y Cuéllar, acusados por la comisión de 67 delitos de fraude.

Por este caso, Cuéllar fue suspendida de su cargo como diputada al Congreso Nacional. IR