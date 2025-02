Hoy se comienzan a hacer efectivos los pagos a maestros, anuncia ministro de Educación

Tegucigalpa – Según la dirigencia magisterial a la fecha no han recibido su salario del mes de enero, versión que fue confirmada por el secretario de Educación, Daniel Sponda, quien aseguró que se ha trabajado intensamente para solucionar el retraso en el pago de salarios a los docentes y que se espera que este mismo día comiencen a efectuarse los pagos correspondientes al mes de enero.

– La oposición está utilizando el Presupuesto como moneda de cambio, acusó Sponda.

Sponda explicó que el problema radica en que, durante diciembre, se trabajan cinco planillas, y en enero se había incorporado el ajuste salarial. Sin embargo, debido a lo que calificó como «contradicciones políticas» en el Congreso Nacional, el Presupuesto General de la República no ha sido aprobado, lo que obligó a recalcular la planilla de enero.

Lamentablemente, por las contradicciones políticas que hay en el Congreso Nacional, se está utilizando el presupuesto como moneda de cambio para los intereses de la oposición.

A renglón seguido el funcionario añadió que el presupuesto todavía no se ha aprobado y eso les obligó a recalcular la planilla correspondiente al mes de enero. Hemos estado trabajando fuertemente y en comunicación con el ministro de Finanzas», explicó el funcionario.

El titular de Educación reconoció que, hasta la fecha, no se ha pagado a ningún maestro en el mes de enero, lo que afecta a unos 62 mil docentes a nivel nacional. No obstante, aseguró que ya se está trabajando en el tema. No hay necesidad de ninguna protesta, ya se está trabajando para efectuar el pago, reafirmó.

Por su parte, la dirigencia magisterial ha dado la voz de alarma ante el inicio del año lectivo y advirtió que se mantendrán vigilantes para que los pagos se hagan efectivos. De no cumplirse con los salarios adeudados, advierten que el inicio de clases a nivel nacional podría estar en riesgo. LB