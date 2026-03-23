Hoy no se introducirá juicio político para Marlon Ochoa en el CN, informa Mel a sus colectivos

Tegucigalpa – El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya anunció la tarde de este lunes que, al menos este día, no se introducirá el juicio político en el Congreso Nacional.

– Rixi Moncada y Mel Zelaya llegaron esta tarde a los bajos del CN.

A través de sus redes sociales, Mel Zelaya expresó que “me informan del Congreso Nacional, nuestros diputados, que en la sesión de jefatura de bancada les expresaron de parte del Partido Nacional, que no van a introducir hoy el juicio político contra Marlon Ochoa”.

Seguidamente, el expresidente hondureño manifestó que “por tanto, nos mantenemos en vanguardia ante el ataque que se gesta contra nuestro @partidolibre para montar la nueva dictadura. La lucha es permanente”.

Ante el anuncio de Mel Zelaya, la diputada nacionalista María José Sosa le respondió a Zelaya: “Le recomiendo prudencia Sr Zelaya puede que le queden mal sus emisarios…”.

Mel Zelaya llegó acompañado de Rixi Moncada esta misma tarde a los bajos del Congreso Nacional para dirigir un mensaje a los colectivos que se apostaron en el lugar desde muy temprano.

Mel Zelaya en los bajos del CN.

Zelaya llamó “aves agoreras” a los dirigentes políticos que levantan banderas a lo interno para crear nuevas corrientes.

Rixi Moncada se quejó que el bipartidismo quiere eliminar al consejero de Libre en el Consejo Nacional Electoral. “Fuera JOH, fuera la racha”, señaló la excandidata presidencial.

La bancada de Libre se ubicó en las gradas que conducen al hemiciclo legislativo para saludar a Mel y Rixi, así como a los simpatizantes de la izquierdista institución.

Efectivos de la Policía Nacional y del Ejército formaron vayas para proteger las instalaciones del Poder Legislativo.

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El presidente de la comisión electoral del CN, Antonio Rivera Callejas estima que el proceso de juicio político para Marlon Ochoa podría durar cinco días en la Cámara Legislativa. Además, ha agregado que se tienen más de los 86 votos requeridos para aplicar esta figura constitucional.

El Congreso Nacional convocó este lunes a sesión ordinaria de plena con el juicio político en agenda, de acuerdo a lo expresado por actores políticos del oficialismo. JS