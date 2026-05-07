Frase del día“Hoy, lo más importante no son estos 100 días. Lo más importante es lo que viene. En las próximas semanas Honduras comenzará a ver resultados concretos”.Por: Proceso Digital7 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión José Augusto Argueta • Ministro de Comunicaciones Noticias recientes PolíticaDiputada Espinal afirma que diversidad de opiniones no significa división en bancada liberal SaludHonduras continúa con una de las tasas más altas de embarazo en adolescentes, alerta MSF CalienteDetención judicial para tres policías militares acusados del robo de L. 9 millones EconomíaEn estos primeros 100 días de Gobierno resalta la “tercerización”, según economista FarándulaRosalía llega a Sevilla en medio de las especulaciones sobre su posible actuación sorpresa