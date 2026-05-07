Frase del día

“Hoy, lo más importante no son estos 100 días. Lo más importante es lo que viene. En las próximas semanas Honduras comenzará a ver resultados concretos”.

Por: Proceso Digital

José Augusto Argueta • Ministro de Comunicaciones

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