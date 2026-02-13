Hoy inicia juicio oral y público para exministra de Finanzas Roció Tábora  

Tegucigalpa-Para este día está agendado el inicio del juicio oral y público contra la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, vinculada al caso de la compra de hospitales móviles, uno de los mayores escándalos de corrupción en el sistema de salud del país.

En esta misma causa también están imputados Carlos Luis Guevara, Héctor Ferrera y Daniel Ardón.

Los cuatro imputados son acusados por la comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios a título de cooperadores necesarios.

El expediente se originó por la compra irregular de hospitales móviles durante la pandemia del COVID-19, pero que no reunieron las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas.

El perjuicio económico por la compra de los hospitales móviles fue de más de 47 millones 512 mil 564 dólares, que equivale a mil 174 millones 517 mil 764.33 lempiras.

Por este caso, ya fueron condenados el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, por 10 años y 11 meses de cárcel por fraude agravado.

Mientras que el exgerente administrativo de Invest-H, Alex Moraes, fue sentenciado a una inhabilitación de nueve años, cuatro meses y quince días para que no pueda optar u ostentar empleo o cargo público por violación de los deberes de los funcionarios. IR