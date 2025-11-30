“Hoy estamos en elecciones y eso es ganancia”, dice Mauricio Oliva que aplaude indulto a su amigo JOH

Tegucigalpa – El expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva destacó que “hoy estamos en elecciones y eso es ganancia”, al tiempo que aplaudió el indulto de EEUU hacia su amigo el exgobernante Juan Orlando Hernández.

Afirmó que “el Partido Nacional es fuerte y beligerante, con un enorme caudal electoral y se demostrará este día”.

“Venimos a cumplir con el deber ciudadano de ejercer el voto”, dijo al tiempo que valoró las votaciones de este domingo las que “se desarrollan como una fiesta electoral”.

Analizó que todos los procesos electorales tienen sus momentos de crisis, pero al final lo que se debe valorar es el resultado. “Hoy estamos en elecciones y eso es ganancia”, ahondó.

Oliva, que votó en el centro educativo Mauricio Arias Williams, mencionó que lo que ocurra hoy debe ser aceptados por todos los participantes y mañana se debe reconocer al ganador para trabajar por Honduras.

Mauricio Oliva, expresidente del CN.

Diferenció la situación personal del expresidente Juan Orlando Hernández y la del Partido Nacional como institución política.

“En el plano personal, el presidente Hernández es mi amigo, y que bien que pueda ser indultado para que se reintegre a su hogar, se lo deseo de todo corazón”, reflexionó.

Destacó lo expresado por el presidente de EEUU, Donald Trump hacia el presidenciable nacionalista Nasry Asfura, lo que podría traducirse en beneficios para los migrantes hondureños con la reactivación del TPS y la baja en los aranceles de productos exportados hacia el norte.

Puntualizó que la disciplina partidaria es una de las cualidades del Partido Nacional y más allá de los resultados lo importante es fortalecer la democracia. JS