Frase del día “Hoy en Honduras tenemos muchas necesidades. Yo lamento mucho lo que le ha pasado al pueblo venezolano, que Dios los proteja y los cuide, pero que Dios me perdone no quiero verme egoísta, pero tengo que velar primero por cada hondureño”.Por: Proceso Digital29 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Nasry Asfura • Presidente de Honduras Noticias recientes InternacionalesDelcy Rodríguez anuncia que las labores de rescate continúan tras una semana de terremotos Portada DigitalPortada Jueves 02.07.2026. USA 2026 - Portada DigitalPortada Mundial 02.07.2026. Usa 2026 - NoticiasPochettino: «Soy 200 % argentino, lo siento, no voy a mentir» CalienteDos detenidos y un herido tras tiroteo con la Policía Nacional en Tegucigalpa