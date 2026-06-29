Frase del día

 “Hoy en Honduras tenemos muchas necesidades. Yo lamento mucho lo que le ha pasado al pueblo venezolano, que Dios los proteja y los cuide, pero que Dios me perdone no quiero verme egoísta, pero tengo que velar primero por cada hondureño”.

Por: Proceso Digital

Nasry Asfura • Presidente de Honduras

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