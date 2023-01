«House of the Dragon» gana el Globo de Oro a la mejor serie dramática

Los Ángeles (EEUU) – La serie «House of the Dragon», la precuela de «Game of Thrones» de HBO, consiguió este martes el Globo de Oro a la mejor serie dramática, mientras que «Abbott elementary» lo hizo en la categoría de mejor serie de comedia o musical.

Se trata del tercer premio que ganó «Abbott elementary» en la 80 ceremonia de los premios celebrada en los Ángeles tras los logrados por los actores Quinta Brunson y Tyler James Williams.

Por su parte, «The White Lotus» de HBO consiguió el premio a la mejor miniserie.

«House of the Dragon», la precuela de la serie más exitosa de la historia de HBO y el primer título de lo que se espera que sea una larga franquicia, está inspirada en «Fire and Blood», una breve novela con la que el escritor George R.R. Martin complementó su universo de fantasía.

La trama cuenta la ruptura de una única dinastía, los Targaryen, por la elección del nuevo heredero al trono. Ambientada 200 años antes de los hechos narrados en «A Song of Ice and Fire» (la colección de novelas que inspiró la serie original), la nueva historia tiene como protagonista a Viserys (Paddy Considine), un rey consciente de su deterioro físico y desesperado por encontrar a su sucesor.

«Abbott Elementary» es una sitcom que cuenta en clave de humor las aventuras y desventuras de un grupo de profesores comprometidos con ayudar a sus alumnos a progresar en la vida en una escuela pública de Filadelfia.

«The White Lotus» es una comedia negra sobre las vivencias de los huéspedes y los trabajadores en un hotel turístico. La intérprete de esta serie Jennifer Coolidge se hizo también con el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en la mejor miniserie. AG