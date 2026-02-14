Hospitalizan de emergencia al general Venancio Cervantes

Tegucigalpa – Este viernes se informó que el general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas, Venancio Cervantes, fue hospitalizado de emergencia en el Hospital Militar.

Así lo comunicó el abogado defensor, Luis Romero, que dijo que fue notificado por los encargados de la Penitenciaría Nacional de Támara de que su cliente estaba siendo trasladado al Hospital Militar.

Cabe recordar que Cervantes se encuentra privado de libertad por la muerte del joven Isy Obed Murillo, asesinado de un balazo el 5 de julio de 2009.

El profesional del derecho lamentó que su cliente esté recluido por más de un año, pese a que tiene más de 70 años y posee enfermedades de base acreditada.

“El Estado le ha negado el derecho a defenderse en libertad como lo manda ley, cualquier acción respecto a su situación médica que le pueda ocurrir será una responsabilidad al Estado”, dijo al noticiero Hoy Mismo.

Alegó que las personas mayores de 70 años deben defenderse en libertad o con la medida de arresto domiciliario.

Romero indicó que el general se presentó de manera voluntario ante los Juzgados para demostrar que no planteaba fugarse y con conocimiento que sería enviado a prisión. AG