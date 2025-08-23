Hospitalizan al expresidente de Sri Lanka Wickremesinghe un día después de su arresto

Colombo – El expresidente de Sri Lanka Ranil Wickremesinghe fue hospitalizado este sábado de urgencia, un día después de su arresto por presuntamente utilizar indebidamente fondos gubernamentales, según informaron a EFE autoridades médicas.

«Existe un grave riesgo de que desarrolle deshidratación y por ello fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI)», dijo a EFE el subdirector del Hospital Nacional de Colombo, Rukshan Bellana, donde fue atendido Wickremesinghe.

El exdirector de Asuntos Internacionales durante el Gobierno del expresidente, Dinouk Colombage, confirmó a EFE el ingreso del exmandatario, de 76 años.

Wickremesinghe, presidente de Sri Lanka entre 2022 y 2024, tras la renuncia de Gotabaya Rajapaksa después del estallido social en el país insular, fue arrestado ayer por supuesta apropiación indebida de fondos públicos en un viaje privado al Reino Unido que llevó a cabo en 2023, durante su presidencia, junto a su esposa.

Después de comparecer en la tarde del viernes ante el Tribunal de Magistrados de Colombo, Wickremesinghe fue puesto en prisión preventiva hasta el 26 de agosto hasta que se produjo su ingreso hospitalario.

En una grabación de voz difundida ayer a los medios por un portavoz del Partido Nacional Unido -la fuerza política de Wickremesinghe- el expresidente enfatizó que durante los hechos por los que fue detenido trabajaba únicamente para el beneficio de Sri Lanka.

«Siempre trabajé por el país. No hice nada para beneficio propio», dijo Wickremesinghe, añadiendo que, con su arresto, el Gobierno actual está mostrando su verdadera cara.

El actual Ejecutivo de Sri Lanka está liderado desde septiembre de 2024 por el marxista Anura Kumara Dissanayake, que se impuso al propio Wickremesinghe y al candidato Sanjith Premadasa, en los últimos comicios insulares con un discurso rompedor con la clase política tradicional de este país asiático.

Ayer, el ministro de Seguridad Pública, Ananda Wijepala, aseguró tras conocerse el arresto de Wickremesinghe que el Gobierno de Dissanayake está reconstruyendo la ley quebrantada del país.

«La ley se aplica contra todos sin importar su estatus. Ya sea un exinspector general de policía, un exsubinspector general, un ministro, un parlamentario o incluso un expresidente, no importa. Si alguien ha hecho algo malo, este Gobierno no dudará en llevar a esa persona ante la justicia», dijo el ministro. EFE