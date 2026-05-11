Hospitales en construcción no verán la luz de su nacimiento en este gobierno: Carlos Umaña

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña señaló hoy que los hospitales en construcción no verán la luz de su nacimiento en este gobierno.

“La seguridad social no despega, la privatización es inminente”, dijo el también médico.

Mientras los gobiernos piensen en la venganza, la cultura de la sospecha y el minimizar las acciones de los predecesores nuestro país nunca tendrá un proyecto de desarrollo sostenible a largo plazo, consideró.

Lo anterior forma parte de una serie de reflexiones sobre la situación del país en los primeros 100 días del gobierno que presidente Nasry Asfura.

En fin 100 días no dicen todo pero sí marcan un rumbo y yo espero por el bien de la nación que este barco logre enderezar la dirección correcta, acotó Umaña.

Sobre este tema, tambien se pronunció el diputado nacionalista e integrante de la Comisión de Infraestructura del Congreso Nacional, Adolfo Raquel, informó este lunes que el órgano legislativo realizará una revisión técnica de los hospitales que comenzó a construir el gobierno anterior.

Esta iniciativa es producto de las determinaciones adoptadas por el Ministerio Público de Honduras y el Tribunal Superior de Cuentas de paralizar los proyectos.

Raquel explicó que la Comisión elaborará un informe propio con base en valoraciones técnicas y documentación que será solicitada a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), incluyendo planos, costos y estudios de los proyectos. (RO)