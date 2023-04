Hospital San Felipe bajo alerta por amenaza de toma por parte de colectivos de Libre

Tegucigalpa – Los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), ahora amenazan con tomar el Hospital San Felipe, alertó el director del nosocomio el doctor Carlos Murillo.

El médico exteriorizó su preocupación, porque anda circulando una nota de parte de los colectivos como una invitación para que procedan a tomarse el hospital, a partir del día de mañana viernes.

Asimismo, el galeno, manifestó que la toma del hospital sería lamentable porque hay muchas cosas pendientes en el área administrativa a parte de los cientos de consultas que se brindan a diario.

“El hospital tiene múltiples proyectos que están a punto de inaugurarse, (…) mañana se recibirá un equipo de radiología de última generación, para beneficio de todo el pueblo y no es justo que salud y la atención de nuestra población se vea afectada por política y peticiones de trabajo”, señaló.

Por favor les estamos pidiendo que no sigan obstaculizando la salud, no es justo “es una ingratitud”, a ese pueblo que viene enfermo les están violentando sus derechos humanos.

El galeno dijo no saber por qué se tomarían el hospital, pero pidió por favor que no lo hagan ya que no hay razón que justifique que se limite la salud del pueblo, y cada día el daño se está incrementando por puros intereses políticos y personales “y eso no puede ser”, concluyó. LB