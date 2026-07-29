Hospital Mario Catarino Rivas reporta reducción de 30% en mora quirúrgica

San Pedro Sula – El director del Hospital Mario Catarino Rivas, Juan Carlos Argueta, informó que el centro asistencial ha logrado reducir en un 30 % la mora quirúrgica en los últimos meses.

También informó que mantiene un abastecimiento del 80% en medicamentos e insumos para atender las emergencias.

Argueta explicó que el hospital recibe pacientes referidos de toda la zona noroccidental del país, por lo que la demanda de servicios es constante.

Indicó que los 11 quirófanos se encuentran en funcionamiento, aunque reconoció que el consumo permanente de insumos médicos ha generado dificultades para mantener el ritmo de las cirugías.

El galeno señaló que la administración desarrolla brigadas quirúrgicas con el objetivo de continuar reduciendo la lista de espera.

Actualmente, el Hospital Mario Catarino Rivas registra una mora quirúrgica de 655 pacientes, concentrada principalmente en las especialidades de cirugía general. AD