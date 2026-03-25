Hospital Escuela solo atenderá emergencias del miércoles Santo al domingo de Resurrección

Tegucigalpa – El Hospital Escuela a través de un comunicado, informó que los días lunes 30 y martes 31 de marzo se trabajará con normalidad en consulta externa, donde están citados mil 133 pacientes para sus revisiones médicas.

Del miércoles 1 al domingo 5 de abril, durante la Semana Santa, la atención se brindará únicamente a través de servicios de emergencia de manera ininterrumpida, incluyendo urgencias de adultos, pediatría y ginecología, con personal médico, medicamentos y material quirúrgico disponible.

Durante los días de asueto, se contará con guardias de 24 horas de médicos especialistas y generales, así como de personal de enfermería, garantizando además el suministro de unidades de sangre y pruebas de laboratorio para quienes lo requieran.

Todos los servicios médicos y administrativos retomarán su horario habitual el lunes 6 de abril. IR