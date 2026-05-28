Hospital Escuela reporta saturación del 120% en atención de emergencias

Tegucigalpa – El Hospital Escuela advirtió que la emergencia del principal se encuentra sobrepasada en un 120 % de su capacidad debido al alto ingreso de pacientes lesionados en accidentes de tránsito, especialmente vinculados al uso de motocicletas.

El portavoz del centro asistencial, Said Norales, informó que se registran en promedio unos 15 pacientes diarios entre semana por este tipo de incidentes, cifra que se duplica durante los fines de semana, que alcanza hasta 60 ingresos en dos días.

Detalló que más del 85 % de los pacientes atendidos en emergencias corresponden a accidentes viales y que cerca del 90 % están relacionados con motocicletas.

Norales explicó que estos casos generan una fuerte presión sobre el sistema hospitalario, ya que muchos pacientes requieren múltiples intervenciones quirúrgicas, atención de ortopedia, y diferentes tipos de cirugía, con estadías que pueden extenderse entre cuatro a seis semanas.

Asimismo, señaló que el costo de atención por paciente puede superar el millón de lempiras, al incluir todos los insumos necesarios, lo que provoca además la reprogramación de cirugías electivas de otros pacientes.

Las autoridades también alertaron sobre un incremento del 40% en casos de menores de edad lesionados en accidentes de tránsito, principalmente en motocicletas, por lo que hicieron un llamado a los padres de familia a evitar permitir el uso de este tipo de vehículos a menores de edad. AD