Hospital Escuela reporta atención del 85% de consultas pese a asambleas informativas de médicos

Tegucigalpa.- El portavoz del Hospital Escuela, Said Norales, informó que durante la presente semana el centro asistencial logró atender el 85% de las consultas externas programadas, a pesar de las asambleas informativas convocadas por el Colegio Médico de Honduras a nivel nacional.

Norales explicó que tanto en la consulta externa de adultos como en la pediátrica la mayoría de los médicos continuó brindando atención a los pacientes con normalidad.

Sin embargo, un 15% de las consultas resultó afectado, por lo que los usuarios tuvieron que acudir a las ventanillas de citas para reprogramar sus consultas en fechas próximas.

El portavoz detalló que el Hospital Escuela atiende diariamente entre 1,300 y 1,800 pacientes en las diferentes especialidades de consulta externa para adultos, mientras que en el área pediátrica se reciben entre 1,000 y 1,100 pacientes.

Añadió que, durante la semana de las asambleas informativas, entre 250 y 300 pacientes no pudieron ser atendidos debido a la ausencia de algunos médicos que participaron en las actividades gremiales.

Destacó que los servicios esenciales del principal centro asistencial del país continuaron operando con normalidad.

Las cirugías programadas, así como los servicios de rayos X, análisis de laboratorio y otros exámenes diagnósticos, se desarrollaron sin interrupciones, garantizando la atención de los pacientes que requieren procedimientos médicos especializados. IR