Hospital Escuela reporta abastecimiento parcial de insumos y cifra mora quirúrgica en 7 mil pacientes

Tegucigalpa – El director del Hospital Escuela, Darío Zúñiga, informó que el máximo centro asistencial del país mantiene un abastecimiento parcial de insumos, en medio de la implementación del decreto de emergencia y una serie de limitaciones estructurales que impactan la capacidad de atención.

– Enfrentan un abanico de problemas con seis quirófanos nuevos en construcción que se prevé estarán listos en octubre.

– La mora quirúrgica se divide en dos: los que esperan turno por enfermedades comunes –un poco más de 3 mil- y los que han sufrido accidentes de tránsito que alcanzarían los 3 mil.

Según explicó, actualmente la farmacia del hospital registra un nivel de abastecimiento que oscila entre el 60 % y el 75 %, lo que permite cubrir parcialmente la demanda, aunque persisten dificultades en insumos específicos, especialmente en áreas especializadas como ortopedia.

Zúñiga detalló que el hospital enfrenta un proceso de readecuación en su área quirúrgica, ya que seis nuevos quirófanos están en construcción y se prevé que estén listos para octubre.

Sin embargo, agregó que cinco quirófanos existentes fueron inhabilitados debido a los trabajos en curso, lo que ha reducido temporalmente la capacidad operativa. La meta es contar con un total de 10 quirófanos habilitados una vez finalicen las obras.

El funcionario subrayó que el funcionamiento de los quirófanos depende de una cadena de servicios complementarios, como la central de equipos encargada de la esterilización del instrumental y la ropa quirúrgica, así como la lavandería hospitalaria. Esta última procesa entre 7 mil y 8 mil libras de ropa sucia diariamente, lo que refleja la alta carga operativa del centro asistencial.

En cuanto al suministro de materiales médicos especializados, indicó que existen complicaciones en la adquisición de insumos de osteosíntesis, debido a que algunos procedimientos requieren piezas específicas que no siempre se pueden adquirir de manera individual, lo que obliga a negociaciones con proveedores.

Mora quirúrgica

Respecto a la mora quirúrgica, el galeno Zúñiga explicó que esta se divide en dos grandes grupos: pacientes con enfermedades comunes que requieren cirugías electivas y aquellos con lesiones por causas externas, como accidentes de tránsito. En este último grupo, entre un 30 % y 40 % de los pacientes que ingresan a la emergencia requieren intervenciones quirúrgicas, principalmente en ortopedia.

Reveló que la lista de espera para cirugías supera los 3,000 pacientes, mientras que solo la semana pasada se contabilizaban al menos 48 personas pendientes de una intervención.

Pese a este panorama, el director destacó que se han logrado avances en la reducción de la mora quirúrgica mediante el apoyo del sector privado, lo que ha permitido intervenir a algunos pacientes que estaban en lista de espera.

Concluyó afirmando que la mora total ronda los siete mil pacientes, pero a medida que avanza la mora quirúrgica a nivel privado el Hospital Escuela ya remitió varios casos a estos nosocomios. JS