Hospital Escuela diagnostica al menos dos casos mensuales de cáncer de próstata, muchos en etapas avanzadas

Tegucigalpa – El Hospital Escuela continúa detectando casos de cáncer de próstata de forma constante, con un promedio de al menos dos diagnósticos mensuales en consulta externa, informó este jueves el urólogo Dennis Chirinos.

De acuerdo con el especialista, la mitad de estos casos se identifican en etapas avanzadas, mientras que el resto logra detectarse de forma temprana. No obstante, llamó la atención que cada vez más pacientes jóvenes, entre los 42 y 54 años, están siendo diagnosticados con esta enfermedad.

El médico explicó que factores como la obesidad, antecedentes familiares y la raza negra incrementan el riesgo de padecer cáncer de próstata. Por ello, insistió en la importancia de que los hombres comiencen sus controles médicos a partir de los 40 años, independientemente de la presencia de síntomas.

“Lo ideal es que el paciente acuda antes de presentar molestias, porque cuando aparecen síntomas, generalmente el cáncer ya está en una fase avanzada”, advirtió Chirinos.

Entre los signos que podrían indicar un estado avanzado de la enfermedad se encuentran la necesidad frecuente de orinar, especialmente en horas de la noche, dolor al orinar, molestias en los testículos, dolor lumbar, así como presencia de sangre o mal olor en la orina.

El especialista detalló que el examen de próstata consiste principalmente en una evaluación rectal digital, que debe realizarse de forma periódica, generalmente una vez al año. A este se suma el análisis del antígeno prostático específico (PSA), una prueba sanguínea que requiere ciertas condiciones para garantizar resultados confiables, como evitar infecciones urinarias, uso de sondas o actividad sexual reciente.

Chirinos subrayó que valores elevados del PSA, por encima de cuatro nanogramos por decilitro, pueden generar sospechas de cáncer, aunque aclaró que el ultrasonido no es un método eficaz para diagnosticar esta enfermedad.

Asimismo, destacó que en los últimos años se ha logrado mayor concienciación entre la población masculina, en gran parte gracias a la difusión de información en medios de comunicación, lo que ha contribuido a incrementar la detección temprana.

El cáncer de próstata continúa siendo una de las principales causas de muerte en hombres mayores de 40 años en Honduras y América Latina, por lo que las autoridades médicas reiteran el llamado a realizarse chequeos preventivos de forma regular. JS