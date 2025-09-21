Hospital Escuela diagnóstica 300 nuevos casos de cáncer infantil cada año

Tegucigalpa – La sala de oncología del Hospital Escuela, en Tegucigalpa, atiende hasta 300 nuevos casos de cáncer infantil cada año.

Así lo informó hoy Armando Peña, jefe del servicio de Hemato Oncología Pediátrica en el Hospital Escuela, quien detalló que a diario se atiende 40 pacientes.

Mensualmente se atienden 800 pacientes, es decir 7 mil 200 pacientes al año, agregó.

Los anteriores son pacientes que ya fueron diagnosticados con cáncer, pero anualmente se detectan en esta sala 300 nuevos casos, dijo.

La cifra de nuevos pacientes ha ido en crecimiento en los últimos años. Cuando se inició con este servicio se atendía un paciente a diario, hoy se detectan en promedio tres nuevos casos a diario.

Las leucemias y tumores son los principales tipos de cáncer en la población infantil, acotó.

El Hospital Escuela atiende a pacientes provenientes del oriente, sur y centro del país, que representan el 48 % de la población infantil diagnosticada con cáncer, refirió. (RO)