Hospital Escuela cuenta con reserva de 2,000 ampollas de fentanilo

Tegucigalpa – Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, informó hoy que este centro asistencial cuenta con una reserva de dos mil ampollas de fentanilo.

Explicó que este es un medicamento esencial para poder realizar cirugías y pacientes intubados.

Acotó que esta reserva permite garantizar la aplicación de este fármaco por varios días posteriores, según sea su demanda.

En ese contexto, desvirtuó que no se estén realizando cirugías por la falta de este medicamento.

Refirió que no se han suspendido las cirugías y que garantizar la realización de las mismas y toda acción médica que requiera de este medicamento por varios días.

En promedio se realizan 40 cirugías selectivas a diario de lunes a viernes y 20 el fin de semana, agregó.

Destacó que en algunos meses se ha contado con casi 4 mil ampollas de fentanilo, actualmente no es el caso ya que existe una alta demanda. (RO)