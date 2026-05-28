Despedido el guardia de seguridad que agredió al comunicador Carlos Posadas, informa el Hospital Escuela

Tegucigalpa – El guardia de seguridad involucrado en la agresión al reportero Carlos Posadas, conocido popularmente como el “Halcón 01”, será despedido de forma inmediata de su cargo en el Hospital Escuela.

– Los camarógrafos de Posadas tuvieron que intervenir luego de la salvaje agresión del guardia de seguridad.

Así lo confirmó el director del centro hospitalario, Darío Zúñiga, al tratarse de una falta grave conforme al reglamento interno de la institución.

El funcionario explicó que, tras el incidente, se realizaron pruebas toxicológicas al guardia, las cuales descartaron consumo de alcohol o drogas.

“Ya vino el IHADFA y certificó mediante una prueba de alcoholemia, y además una prueba de antidoping, que no hay drogas o alcohol en el torrente sanguíneo del guardia”, reveló.

Sin embargo, reiteró que la agresión física contra un comunicador en cumplimiento de sus funciones constituye una infracción disciplinaria grave que amerita la separación inmediata del cargo.

“Una persona en sus cinco sentidos agrede físicamente a otra, un guardia de seguridad debe ser una persona centrada, correcta y debe mantenerse en el predio que está resguardando” aseveró Zúñiga.

El hecho ocurrió en las afueras del principal centro asistencial, cuando Posadas realizaba una cobertura sobre el colapso de accesos y la atención de pacientes, momento en el que se produjo el altercado con el guardia de seguridad.

El Halcón relata la agresión

Posadas relató que la agresión se produjo de manera inesperada mientras realizaba la cobertura informativa.

“Me agarró desprevenido este, me golpea y caigo al suelo, fue en segundos eso”, afirmó, al detallar que el ataque ocurrió mientras él realizaba la “labor social” de denunciar la obstrucción en el acceso al centro médico.

El reportero del canal “Q’Hubo TV” defendió su actuar al estimar que no sobrepasó ningún límite contra el encargado de seguridad, y lo acusó de estar en estado de ebriedad por su forma de actuar.

El video de la agresión se viralizó en redes sociales, con muchos periodistas y comunicadores sociales condenando el hecho.

Posadas añadió que el incidente lo dejó con lesiones visibles y que incluso evaluaba acciones legales tras lo ocurrido, al considerar que el comportamiento del guardia puso en riesgo tanto su integridad como la de su equipo de trabajo. AD