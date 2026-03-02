Hospital Escuela activa modalidad de “cita” para donantes de sangre

Tegucigalpa – A partir de este lunes 02 de febrero de 2026, el Hospital Escuela habilitó la modalidad de «cita» para los donadores de sangre.

Lo anterior es una medida para asegurar un cupo a los donadores.

La doctora Yuri Valeriano, jefa del departamento de medicina transfusional, detalló que para solicitar la cita donde se indica el día asignado para realizar la donación, el interesado debe abocarse a la ventanilla que se encuentra en la entrada del banco de sangre, en donde el personal le atenderá.

Los pacientes deberán presentar la identidad del donante o donantes y del paciente y la hoja de tránsito extendida por el personal médico para adquirir la cita, refirió.

«El horario de atención para solicitar la cita es a partir de las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, de lunes a viernes, y se otorgan unos 85 cupos al día, más 15 adicionales para algunos casos excepcionales», explicó Valeriano. (RO)