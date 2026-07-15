Hospital del Sur readecuará sala de Pediatría para atender aumento de pacientes con dengue en Choluteca

Tegucigalpa- Ante el incremento de casos de dengue en el departamento de Choluteca y el aumento de pacientes pediátricos hospitalizados, las autoridades del Hospital del Sur anunciaron la readecuación de la sala de Pediatría para priorizar la atención de menores con dengue grave, mientras las autoridades municipales se preparan para declarar una emergencia al haberse superado la curva de alerta epidemiológica.

El jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Región de Salud de Choluteca, doctor José Osorto, informó que el centro asistencial está reorganizando sus áreas de atención para responder a la creciente demanda de hospitalización.

«Estamos haciendo un reordenamiento de las salas, principalmente de pacientes pediátricos, que es donde más diagnósticos hemos ingresado. El salón de Pediatría, donde normalmente se atienden enfermedades como dengue, neumonía y otras patologías infecciosas, será destinado prioritariamente a pacientes con dengue. Los niños con otras condiciones, como ortopedia y cirugía pediátrica, serán trasladados en los próximos días al hospital móvil para habilitar más espacio», explicó el especialista.

Las autoridades sanitarias indicaron que los municipios con mayor número de consultas por casos sospechosos de dengue son Choluteca, Namasigüe y El Triunfo, donde se mantiene una vigilancia epidemiológica permanente debido al incremento de contagios.

En cuanto al impacto de la enfermedad, las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos menores de edad a causa del dengue en el municipio de Choluteca. Además, se investiga la muerte de un adolescente de 14 años, reportada en las últimas horas, cuyo deceso permanece bajo sospecha de dengue y deberá ser confirmado mediante las pruebas de laboratorio correspondientes.

Las autoridades de Salud hicieron un llamado a la población a intensificar las medidas de prevención, eliminando criaderos del mosquito Aedes aegypti, permitiendo las jornadas de fumigación y acudiendo de inmediato a los centros asistenciales ante la presencia de síntomas de alarma, con el fin de reducir las complicaciones y evitar más fallecimientos.LB