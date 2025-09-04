spot_imgspot_img
Salud

Hospital de Atlántida llama a 12 enfermeras a audiencia de descargo

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- En el Hospital General Atlántida ya se notificó a 12 enfermeras auxiliares con audiencias de descargo por su participación en las protestas que mantiene el gremio en exigencias a las autoridades de Salud.

Según se confirmó, el viernes se enviarán otras 12 notificaciones a la Secretaría Central, lo que elevará a 24 el total de audiencias abiertas en contra del personal que abandonó sus labores para sumarse a la huelga.

Asimismo, anunciaron que varias profesionales cubrirán las salas que quedaron desatendidas por las permanentes, en un intento de normalizar la atención a los pacientes en medio del conflicto laboral.

Las enfermeras auxiliares iniciaron el lunes una protesta a nivel nacional exigiendo a las autoridades el cumplimiento de sus derechos.

Asimismo, solicitaron a la presidenta Xiomara Castro intervenir en la problemática ya que también pidieron la destitución de la ministra Carla Paredes. IR

